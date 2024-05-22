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Bolu Belediye'sinden AK Parti'nin ve CHP'nin il başkanlarına 578'er TL 'izmarit atma' cezası

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#AK Parti#CHP
Bolu Belediyesinden AK Partinin ve CHPnin il başkanlarına 578er TL izmarit atma cezası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 14:57

Bolu Belediyesi, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'e bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL idari para cezası kesti. Güner ve Karagöz'e zabıta ekipleri tarafından cezaları tebliğ edildi.

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Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığını tespit etti.

İki başkana da "Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü" hakkındaki kanunda yer alan "Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması"maddesi gereği 578'er TL idari para cezası uygulandı.

Güner ve Karagöz'e zabıta ekipleri tarafından cezaları tebliğ edildi.

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#Bolu#AK Parti#CHP

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