Bölgede üçlü işbirliği çağrısı

İki liderin basın toplantısında Erdoğan, bölgesel işbirliğine vurgu yaptı: “Gürcistan’ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Özellikle Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, tüm bunlara Türkiye olarak varız.” Erdoğan ayrıca Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ile Avrupa ve Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine tam destek mesajı verdi.

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