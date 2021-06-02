Bölgede üçlü işbirliği çağrısı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi ağırladı.
İki liderin basın toplantısında Erdoğan, bölgesel işbirliğine vurgu yaptı: “Gürcistan’ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Özellikle Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, tüm bunlara Türkiye olarak varız.” Erdoğan ayrıca Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ile Avrupa ve Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine tam destek mesajı verdi.
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