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Haber Giriş: 02.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bölgede üçlü işbirliği çağrısı

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Bölgede üçlü işbirliği çağrısı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili’yi ağırladı.

İki liderin basın toplantısında Erdoğan, bölgesel işbirliğine vurgu yaptı: “Gürcistan’ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyoruz. Özellikle Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, tüm bunlara Türkiye olarak varız.” Erdoğan ayrıca Gürcistan’ın toprak bütünlüğü ile Avrupa ve Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine tam destek mesajı verdi.

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