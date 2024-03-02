Bol sataşmalı yargı oturumunda Bozdağ’a muhalefet övgüsü

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Muhalefetin sık sık yoklama talepleriyle görüşmeyi engellemeye çalıştığı gece saatlerinde sinirler gerildi. AK Partili Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ ise AK Parti grubundan gelen müdahaleye karşı, CHP’li kâtip üye Asu Kaya’yı savunan tavrıyla muhalefetten övgü aldı. Meclis tutanaklarından bazı atışmalar şöyle:

bir hanımefendiye karşı...

-Resul Kurt (AK Parti): Sayın Başkanım, katip üye arkadaşınız muhalefet sıralarına bakarak söylüyor. Bak burada, göremiyorsa gözlük takabilir, bu tarafa bakarsa görür, oraya bakarsa kimse yok. Ayıp! Çok ayıp! Tarafsız olmak zorundasınız.

-Bekir Bozdağ (Başkan): Sayın vekilim, burada bak herkes görevini yapıyor, o da görevini yapıyor, lütfen Divan’a karşı...

-Kurt: Efendim, o tarafa bakıyor, bu tarafa bakması lazım; orada kimse yok ki!

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-Bozdağ: Bakılıyor. Yaptığınız fevkalade yanlış bir şey, lütfen buraya karşı saygısız bir dil kullanmayın.

-Kurt: Tarafsız olmak zorunda Sayın Başkanım, orada oturuyorsa parti rozetini kenara bırakacak.

-Bozdağ: Sayın Kurt, lütfen saygılı bir dil kullanın, size hiç yakışmıyor bu dil.

- Asu Kaya (CHP-Kâtip üye): Şahsıma hakaret ediyor.

-Bozdağ: Bak, hiç doğru bir şey yapmıyorsun, lütfen.

-Kurt: Efendim, hep aynı şeyi yapıyor.

-Bozdağ: Bir hanımefendiye karşı söylenmeyecek bir üslup kullanıyorsun.

KÜRTÇE TARTIŞMASI

-Bozdağ: (DEM Parti sözcüsünün Kürtçe konuşması üzerine): Konuşmaların Türkçe yapılması gerekmektedir. Aksi durumda İçtüzük uyarınca mikrofon kapatılacaktır. (AK Parti ve MHP sıralarından alkışlar)

-Sezai Temelli (DEM Parti): Alkışlayın, alkışlayın!

-Gülüstan Koçyiğit (DEM Parti Grup Başkanvekili): Burada mikrofonumuzu kapatıyorsunuz, gidip Diyarbakır’da “megri, megri” şarkısını söylüyorsunuz.

MECLİS’TE UZUN MESAİ

29 Şubat’ta ara vermesi planlanan Meclis Genel Kurulu, görüşülen yasa maddeleri tamamlanmadığı için çalışma kararı aldı. Uzun mesainin yorgun düşürdüğü vekiller gece sohbet etti, fotoğraf çektirdi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kars’ta ‘sabır’ konusunu işlemek için okula maket mezar konulmasına tepki gösterdi. (Rıza ÖZEL / ANKARA)