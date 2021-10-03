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Boji 1 günde 29 durak gezdi

#Boji#Toplu Ulaşım#İbb
Boji 1 günde 29 durak gezdi

İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat edip sosyal medya fenomenine dönüşen Boji adlı köpek, boynuna takılan tasmadaki GPS sisteminden takip edilmeye başlandı. Günde ortalama 29 durak değiştiren Boji’nin 30 kilometre yol kat ettiği belirlendi.

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İSTİHBARAT SERVİSİ-Metro ve metrobüslerde tekerlerin hareketini sağlayan sistemin adı verilen 4 yaşındaki sokak köpeği ‘Boji’, yaptığı yolculuklarla sosyal medyanın en popüler köpeği haline geldi. İBB’nin GPS sistemi olan tasma taktığı Boji, tekrar İstanbul sokaklarına döndü. Boji, Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü görevlilerinin telefonuna yüklenen program ile dakika dakika takip ediliyor. Metro hatlarının dışında otobüs, tren ve vapur da kullanan Boji, dün geceyi Ataşehir’de geçirdi. Gündüz Kadıköy-Tavşantepe metro hattına binen Boji, son olarak Tuzla’da sinyal verdi. Boji, bütün gününü Tuzla’da geçirdi. 4 yaşındaki köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine ‘Boji’ adı verildi. Sessizce gideceği yere kadar bekliyor.

BÜTÜN KURALLARA UYUYOR

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Boji’nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, ancak sık sık Anadolu yakasına da geçiyor. Uygulama ile Boji’nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi. Yapılan takiplerde Boji’nin metrodaki bütün kurallara uyduğu belirlendi. Boji, metroya binmeden önce inen yolcuları bekliyor. Herkes indikten sonra vagona biniyor. Daha sonra ise boş bir yere giderek oturuyor ve sessizce gideceği yere kadar bekliyor. Yolcular tarafından çok sevilen Boji metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Metro İstanbul Marka ve Müşteri İlişkileri Müdürlüğü görevlileri “Boji, uygulama üzerinden 7 gün 24 saat takip ediliyor. GPS cihazının çekmediği yerlere de gidebiliyor. Örneğin internet ulaşımının olmadığı bir metroya bindiğinde hat kesiliyor. Sonrasında çıktığı yerde tekrar sinyal veriyor. Boynunda GPS sistemi olan bir tasma var. Buradan hareketlerini takip ediyoruz” dedi.

Boji’nin en çok kullandığı güzergâhlara mama kapları konuldu. Ayrıca Boji’nin özel eğitim alacağı da belirtildi.

 

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#Boji#Toplu Ulaşım#İbb