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DHA
Haber Giriş: 19.06.2021 - 23:21 | Son Güncelleme:

Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

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Boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişiyi kurtarmak isteyen Mustafa Atmaca (19) akıntıyla sürüklenerek boğuldu. Boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İddiaya göre denize giren kimliği belirsiz 2 kişi yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçirdi. Suda sürüklenen gençleri gören Mustafa Atmaca, yardım etmek için denize girdi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kıyıya çıkarılırken, akıntıya kapılan Atmaca ise gözden kayboldu.

Kısa süre içerisinde hareketsiz halde kıyıya çıkartılan Atmaca’ya olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajı yaptı. Kalbi durduğu öğrenilen Atmaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Atmaca’nın cansız bedeni Dörtyol Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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