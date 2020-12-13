Boğaz'ın Gizem'i

İzmir’de doğup büyüdü. Tuzla’daki İTÜ Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü’nde okudu. Okuldaki 8 kadın öğrenciden biriydi. İşe uzun yol gemilerinde başladı. Şimdi ise İstanbul Boğazı’nda “Kurtarma 8” adlı römorkörün ikinci kaptanı. Göreve 3 ay önce başladı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesindeki römorkörlerde görev yapan ilk kadın kaptan oldu. Boğaz’dan geçiş yapan 250 metre ve üzeri gemilere kılavuzluk yapıyor. Acil durumlardaki görevini ise şöyle anlatıyor: “Gece ola ki bir gemi sürüklendi, onların da yaşadığı herhangi bir acil durumda biz hemen kalkıp yardıma gidiyoruz. Yeni havalimanına yakıt taşıyan büyük gemiler geliyor. Onların da manevralarına eşlik ediyoruz.”

Gizem Kaptan’la buluştuğumuz gün, birinci kaptan Ali Murat Yıldız ile birlikte yürüttükleri görevleri Liberya bandralı tehlikeli madde yüklü Jüpiter Sun gemisine eşlik etmekti. Gemiyi İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinden alıp Marmara Denizi’nin girişine kadar takip ettiler.

“Eşlik ettiğimiz gemilerden el sallayan oluyor, fotoğraf çekenler oluyor. Sahile çok yakın geçersek kıyıdan görenler de oluyor. Boğaz geçişinde çekilen fotoğrafları sosyal medyadan atıyorlar.”

Bekâr olan Gizem Kaptan, İzmir’de anne-babasıyla birlikte yaşıyor. Bir hafta çalışıp bir hafta izin yapan Gizem Turan mesaisine İzmir’den gidip geliyor. Çalıştığı hafta boyunca kaptanlığını yaptığı gemide kalıyor. “Burası hem evim, hem işyerim” diyor.