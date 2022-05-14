Boğaziçili dağcının sır ölümü

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Boğaziçi Üniversitesi son sınıf öğrencisi Ömer Pural (23), önceki gün akşam kaya tırmanışı antrenmanı yaptığı spor salonuna geldi. Pural salonda çalışmasına devam ederken, işyeri çalışanı Barış G., vaktin ilerlediğini, işyerini kapatması gerektiğini söyledi. Ömer Pural, Barış G.’ye kendisinin bir süre daha çalışacağını söyleyerek gidebileceğini söyledi. Barış G., salondan ayrıldı.

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BARFİKSE ASILI BULUNDU



Dün sabah saatlerinde salona gelen Barış G., Ömer Pural’ı barfiks direğine asılı olarak buldu ve hemen polisi aradı.



Salona gelen polis ve sağlık ekipleri Ömer Pural’ın hayatta olmadığını belirledi. Ömer Pural’ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Pural’ın kesin ölüm nedeninin burada yapılacak inceleme ile kesinlik kazanacağı belirtildi. Polis, Ömer Pural’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.