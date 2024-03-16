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Boğaziçili akademisyene Japon devlet nişanı

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#Prof. Dr. Nurcan Meral Özel#Japonya#Devlet Nişanı
Boğaziçili akademisyene Japon devlet nişanı
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2024 07:00

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Jeofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Japonya’nın prestijli devlet nişanı olan ve 1875 yılından beri verilen “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı”na layık görüldü. Prof. Dr. Nurcan Meral Özel’e bu önemli nişan ve berat metni, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100’üncü yılı olan 2024 yılı içerisinde takdim edilecek.

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Doktorasını Japonya Hokkaido Üniversitesi’nde sismoloji alanında tamamlayan Prof. Dr. Özel layık görüldüğü devlet nişanını şöyle değerlendirdi: “Nükleer silahların ve testlerin yasaklanması için Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan ve 89 ülkede konuşlanmış nükleer testleri izleyen istasyon sisteminin başına rektör olarak seçildim. BM organizasyonlarındaki Japon izleme istasyonlarının genişletilmesi için çalıştım. IMS direktörlüğünü başarıyla yürütmüş olmamdan dolayı Japon hükümeti bu ödülü bana layık gördü. Tevdi töreninin Türkiye’de yapılmasını tercih ettim. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100’üncü yılında bir bilim kadını olarak bu haberi almak anlamlı oldu.” 1875’te İmparator Meiji döneminde Japon hükümeti tarafından verilen ilk ulusal nişan olan “Yükselen Güneş Nişanı”, enerjiyi ve yükselen güneşin ülkesi olarak Japonya’yı simgeliyor.

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#Prof. Dr. Nurcan Meral Özel#Japonya#Devlet Nişanı

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