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Boğaziçi Üniversitesi'nde gözaltına alınan öğrencilerden 2"si tutuklandı

#Boğaziçi Üniversitesi#Naci İnci#Tutuklama
Boğaziçi Üniversitesinde gözaltına alınan öğrencilerden 2si tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda gözaltına alınan 7 öğrenciden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde dün yaşanan olaylarda Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenci gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğinde tutuklanması istenen şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına ve 1'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Sevk edilen diğer 4 öğrenci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Boğaziçi Üniversitesi#Naci İnci#Tutuklama