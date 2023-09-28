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Boğaz’dan zafer geçişi

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#Preveze Deniz Zaferi#Deniz Kuvvetleri Günü#Beşiktaş
Boğaz’dan zafer geçişi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 07:00

Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, Beşiktaş'ta askeri törenle kutlandı.

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Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Akın Gürkan ve askerler katıldı.

Boğaz’dan zafer geçişi

Barbaros Sancağı’nın silistre eşliğinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Büstü’ne çelenk bırakılmasının ardından tören; saygı duruşu, saygı atışı ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı. Deniz Müzesi’nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi de ziyaret edildi.Tören kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait sancak gemisi TCG Barbaros Fırkateyni rehberliğindeki 15 savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Saat 10.30’da Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan savaş gemileri geçişi yaklaşık 30 dakikada tamamladı.   

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#Preveze Deniz Zaferi#Deniz Kuvvetleri Günü#Beşiktaş

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