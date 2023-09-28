Boğaz’dan zafer geçişi

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Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Akın Gürkan ve askerler katıldı.

Barbaros Sancağı’nın silistre eşliğinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Büstü’ne çelenk bırakılmasının ardından tören; saygı duruşu, saygı atışı ile başladı. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı. Deniz Müzesi’nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi de ziyaret edildi.Tören kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne ait sancak gemisi TCG Barbaros Fırkateyni rehberliğindeki 15 savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Saat 10.30’da Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan savaş gemileri geçişi yaklaşık 30 dakikada tamamladı.