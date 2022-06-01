Boğaz’da rezillik

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde ilişkiye giren kişilerin Özgür Kavi ve Carmen Maria T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adreslerini de belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. İlk ifadelerinde, şüphelilerden Carmen Maria T.’nin “Biz dans ediyorduk” dediği, Özgür Kavi’nin ise suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. ‘Hayâsızca hareket’ suçundan Emniyet’te sorgulanan Özgür Kavi’nin aralarında ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘çocuk istismarı’ ve ‘görevli memura mukavemet’in de olduğu 11 suç kaydı çıktı. Carmen Maria T.’nin ise çeşitli suçlardan 8 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Adliyeye çıkarılan Carmen Maria T. Adli Tıp raporu üzerine Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alındı. Özgür Kavi ise tutuklandı.



ÇIPLAK GÜNEŞLENEN DE YAKALANDI



Bebek sahilinde geçen pazartesi bankta çıplak güneşlenen Mahmut Ç. de gözaltına alındı. Savcılık hakkında 6 suç kaydı çıkan Mahmut Ç.’yi akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp’a sevk etti.