Boğaz'da kaçak trol ağında 400 kilogram balık ele geçirildi

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Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Beykoz Keçelik Koyu açıklarındaki bir şamandırayı kontrol etti. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde 2 trol teknesi kapısı, 200 metre trol halatı ve ağı tespit edildi. Çevredeki balıkçı teknesindeki vinç yardımıyla malzemeler yüzeye çıkarıldı. Trol ağından 400 kilogram istavrit ve lüfer çıktı. Balıklar sosyal yardım kurumlarına bağışlanırken, diğer malzemeler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yediemin limanına teslim edildi.