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Nurbay USTA/ ARTVİN,(DHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:45 | Son Güncelleme:

Boğasının saldırdığı besici öldü

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Boğasının saldırdığı besici öldü
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ARTVİN’de, besici Necati Aydemir (86), merada otlattığı boğasının saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ormanlı köyünde hayvancılıkla uğraşan Necati Aydemir, sabah saatlerinde beslediği büyükbaş hayvanlarını otlatmak için meraya çıkarttı. Aydemir burada, bir boğanın saldırısına uğradı. Aldığı boynuz darbesiyle yere yığılan Aydemir’in, ihbarla çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydemir’in cesedi, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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