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İHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Bodrum'u fırtına vurdu! Balıkçı tekneleri battı, yelkenli gulet karaya oturdu

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Bodrum'u fırtına vurdu! Balıkçı tekneleri battı, yelkenli gulet karaya oturdu
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle küçük balıkçı kayıkları battı, bir ahşap gulet ise bir sitenin önünde karaya oturdu. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu. Meteoroloji yetkilileri şiddetli fırtınanın 2 gün süreceğini açıkladı.

Gece saatlerinde başlayan ve güneydoğu yönünden esen fırtına Bodrum'da etkili olmaya başladı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kıyı kesimlerini vuran fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dalgalar oluştu.

AHŞAP GULET KARAYA OTURDU

Gümbet sahilinde ise fırtınanın şiddetine dayanamayan 4 milyon liralık ahşap guletin ise halatları koptu. Şiddetli fırtınada sürüklenmeye başlayan gulet lüks bir sitenin sahilinde karaya oturdu. Bazı balıkçı teknelerinin de battığı öğrenildi.

Bodrumu fırtına vurdu Balıkçı tekneleri battı, yelkenli gulet karaya oturdu

DALGALAR İŞLETMELERİ DÖVDÜ

Denizde etkisini daha çok gösteren şiddetli fırtına nedeniyle sahildeki bazı işletmelerin iskelelerini dalgalar dövdü. İşletme sahipleri kum torbaları ile dükkanlarına barikat kurarak deniz suyunun içeri girmesini engelledi. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edildi. Bodrum Belediyesi ve Liman Başkanlığı, balıkçıların ve yat sahiplerinin liman dışına çıkmamaları için sık sık uyarılarda bulundu.

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre şiddetli fırtınanın Çarşamba sabah saatlerine kadar sürebileceği öğrenildi.

Bodrumu fırtına vurdu Balıkçı tekneleri battı, yelkenli gulet karaya oturdu

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