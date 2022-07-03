Bodrum'daki cinayetin sır perdesi çözüldü... Uyuşturuldu, vuruldu, asitle yakıldı

Haberin Devamı

28 Haziran gecesi, Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine, Ortakent Dilekyolu Kavşağı ile Güzel Sanatlar Fakültesi binası arasındaki olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, yol kenarındaki toprak yığını altında, içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval ortaya çıkarıldı.





Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÇİFTLİK’TE KAYIP BİR KİŞİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ



Başlatılan soruşturma kapsamında kayıp Çiftlik Mahallesi’nde emlak işleri yapan Ümit Erol adlı vatandaş hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak kardeşini 20 Haziran’da ortadan kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi. Soruşturmayı jandarma devraldı, özel ekip kuruldu. Erol’un çevresindeki kişilerin ifadeleri alınarak soruşturma derinleştirildi.



Haberin Devamı

Çalışmalar kapsamında olayın baş şüphelisi araç kiralama firması işletmecisi H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D. ve A.T. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.İlk belirlemelere göre Ümit Erol ile zanlılar arasında alacak verecek mevzusu yüzünden anlaşmazlıklar olduğu öğrenildi. İlk tespitlere göre Ümit Erol'un anestezi uzmanı yardımıyla önce uyuşturulduğu daha sonra tabanca ile vurularak öldürüldüğü sanılıyor.

CESEDİ YAKTILAR, ASİTLE ERİTMEYE ÇALIŞTILAR



Erol yaşamını yitirdikten sonra cesedinden kurtulabilmek için yakılmaya çalışıldığı ve kısmen yakıldığı, ardından asitle eritilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ceset, daha sonra olayın gerçekleştirildiği Çiftlik mahallesinden 30 kilometre uzağa, Ortakent Üniversite Caddesi’ne gömüldü.