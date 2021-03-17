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Gündem
AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Bodrum'daki büyük tehlike için harekete geçildi! 270 bin TL ceza

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Bodrum'daki büyük tehlike için harekete geçildi! 270 bin TL ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin sahiline "beyaz kum" görünümlü mermer tozu döküldüğü ileri sürüldü. Maddeyi sahile döken tesise 270 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve maddenin alandan toplatılacağı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Milas-Bodrum sınırında yer alan Pina Yarımadası'ndaki bir otelin sahiline beyaz kum döküldüğü şikayetleri üzerine, Jandarma ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bahse konu alanda inceleme yapan ekipler, sahile dökülen maddeden numune aldı.

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YÜZDE 55 ORANINDA MERMER TOZU YOĞUNLUKLU OKSİT MADDESİ ÇIKTI

Yapılan laboratuvar sonucuna göre, sahile dökülen maddenin yüzde 55 oranında mermer tozu yoğunluklu kalsiyum oksit maddesi olduğu belirlendi.

Bodrumdaki büyük tehlike için harekete geçildi 270 bin TL ceza

270 BİN LİRA PARA CEZASI

İncelemenin tamamlanmasının ardından, maddeyi sahile döken tesise 270 bin lira idari para cezası uygulanacağı ve maddenin alandan toplatılacağı öğrenildi.

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