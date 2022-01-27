Bodrum'da yürek ısıtan görüntü

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Bodrum Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli, çarşıda dün akşam görev yaparken, soğuk havada sokak köpeğini fark etti. Bölgede temizlik yapan işçi, köpeğin yanına geldi. Altında bulunan örtüyü yavaşça kaldıran işçi, köpeğin üzerine örtü. Daha sonra bölgeden ayrılan işçi, arkasına dönüp, tekrar köpeği kontrol etti. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Öte yandan Bodrum Belediyesi, sosyal medya hesaplarından "Dünyayı güzellik kurtaracak, Bodrum'un soğuğunu merhametiyle ısıtan mesai arkadaşımızla gurur duyuyoruz" notuyla paylaşım yaptı.