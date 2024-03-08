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Bodrum'da şiddetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü

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#Muğla#Bodrum#Yağış
Bodrumda şiddetli yağış Cadde ve sokaklar göle döndü
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 12:18

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

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Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sabah saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başta Gümbet Mahallesi olmak üzere yarımadanın güney bölgelerinde etkili olan dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu kentin bazı bölgelerini beyaza çevirdi. Kuvvetli sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Bodrumda şiddetli yağış Cadde ve sokaklar göle döndü

Yağışların ardından yarımadanın güney bölgeleri tekrar güneşli havanın etkisi altına girdi.

Bodrumda şiddetli yağış Cadde ve sokaklar göle döndü

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#Muğla#Bodrum#Yağış

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