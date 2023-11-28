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Bodrum’da şaşırtan görüntü... Belediye ekipleri harekete geçti

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#Bodrum#Muğla#Yol
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 16:15

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesinde yağmur sonrası yolda yoğun bir köpük tabakası oluştu. Yola dökülen deterjandan kaynaklandığı tahmin edilen köpük, belediye ekiplerince temizlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesindeki yolda birden köpük oluşmaya başladı. Yağmurla beraber ortaya çıkan köpük, dakikalar içerisinde giderek artmaya başladı. Yolda oluşan yoğun köpük tabakasını vatandaşlar meraklı gözlerle izledi. Yola dökülen kimyasal bir maddeden kaynaklandığı düşünülen köpüğün olduğu noktadan geçen sürücüler de araçlarını kaydırmamak için dikkatli şekilde ilerledi.


Bodrum’da şaşırtan görüntü... Belediye ekipleri harekete geçti

Vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Belediye ekipleri caddede temizlik yaptı. Köpüğün yola dökülen deterjandan kaynaklandığının tahmin edildiği nasıl ortaya çıktığı ile ilgili inceleme yapıldığı bildirildi.

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Bodrum’da şaşırtan görüntü... Belediye ekipleri harekete geçti

Bodrum’da şaşırtan görüntü... Belediye ekipleri harekete geçti

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#Bodrum#Muğla#Yol

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