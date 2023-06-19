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Bodrum'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

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#Bodrum#Sahte Para#Sahte Para Operasyon
Bodrumda sahte para operasyonu: 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 01:06

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla piyasaya sahte döviz süren yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada sahte 178 adet 100 dolar ve suçtan elde edilen 30 bin lira para eli geçirilirken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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Bodrum polisi, İstanbul'dan ilçeye gelen yabancı uyruklu K.M., N.R. ve çete lideri O.M.'nin, yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda K.M. ve N.R. kaldıkları evde yakalanırken, adreste yapılan aramada sahte 178 adet 100 dolar ve suçtan elde edilen 30 bin lira para ele geçirildi.

Bodrumda sahte para operasyonu: 2 tutuklama



Çete lideri O.M.'nin, sahte kimlikle otomobil kiralayıp İstanbul'a kaçacağı bilgisini aldı. Milas'ın Selimiye mevkisinde durdurulan O.M., üzerinde bulunan yüksek miktar döviz ve Türk Lirası ile yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan K.M. ve N.R. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çete lideri O.M.'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

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#Bodrum#Sahte Para#Sahte Para Operasyon

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