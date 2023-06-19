Bodrum'da sahte para operasyonu: 2 tutuklama

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Bodrum polisi, İstanbul'dan ilçeye gelen yabancı uyruklu K.M., N.R. ve çete lideri O.M.'nin, yüklü miktarda sahte dövizi çarşı esnafı ve kuyumculardan alışveriş yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda K.M. ve N.R. kaldıkları evde yakalanırken, adreste yapılan aramada sahte 178 adet 100 dolar ve suçtan elde edilen 30 bin lira para ele geçirildi.