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Bodrum'da Rus anne ile kızının korkunç ölümü

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#Muğla#Bodrum#Rus
Bodrumda Rus anne ile kızının korkunç ölümü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 20:22

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış 2 ceset bulundu. Yapılan incelemede cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

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Olay, saat 16.00 sıralarında İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide meydana geldi. Devriye görevini yapan polis ekipleri, makilik alanda üzeri iple bağlı çarşafı farketti. Çarşafın yanına giden ekipler, içinde 2 ceset olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin incelemesinde cesetlerin birinin kadın, diğerinin ise kız çocuğuna ait olduğu saptandı.

Bodrumda Rus anne ile kızının korkunç ölümü

İlk belirlemelere göre cesetlerin Rus uyruklu anne-kıza ait olduğu öne sürüldü. Savcının incelemesinin ardından 2 ceset olay yeri çalışmaları devamı için önce Bodrum Devlet Hastanesi’ne; oradan da kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bodrumda Rus anne ile kızının korkunç ölümü

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

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#Muğla#Bodrum#Rus

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