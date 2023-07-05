×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum'da mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Bodrum#Mekan Kavga
Bodrumda mekan işletmecisi ve müşteriler arası kavga: 5 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 01:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında müşteriler ile mekan sahibi arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında 2 kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gece Gümbet Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına gelen F.Ö. ve E.K. ile henüz bilinmeyen nedenle mekan sahibi İ.K.A. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K.A., müşteriler F.Ö. ve E.K.'yı eğlence mekanındaki ofisine davet etti. Burada yaşanan arbedede F.Ö. ve E.K., mekan sahibi İ.K.A. ve çalışanları tarafından darbedildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde, baygın halde olan F.Ö. ve E.K., ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Eğlence mekanındaki kameraları izleyen ekipler, olayla ilgili İ.K.A. çalışanları O.A., M.S. ve hastanede tedavisi tamamlanan F.Ö. ve E.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli 'Yağma, kasten adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.K.A., O.A., M.S. adlı kontrol şartıyla serbest bırakılırken, darbedilen F.Ö. ve E.K. ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Bodrum#Mekan Kavga

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme