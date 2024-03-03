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Bodrum'da yenilenen isale hattı patladı! Yollar göle döndü, otomobil çukura düştü

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#Muğla#Bodrum#İsale Hattı
Bodrumda yenilenen isale hattı patladı Yollar göle döndü, otomobil çukura düştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 15:05

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni devreye alınan su ana isale hattı patladı. İş yerlerini su basarken, çöken yolda bir otomobil oluşan çukura düştü.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bitez Mahallesi'nde patlayan hatların yenilenmesinin ardından bugün sabah saatlerinde yenilenen su ana isale hattı patladı.

Bodrumda yenilenen isale hattı patladı Yollar göle döndü, otomobil çukura düştü

Patlamayla cadde suyla dolarken, bölgedeki bazı iş yerlerini su bastı. Patlama nedeniyle asfaltta çukur oluştu, çöken yolda çukura düşen bir otomobil mahsur kaldı.

Bodrumda yenilenen isale hattı patladı Yollar göle döndü, otomobil çukura düştü

Otomobil, güçlükle kurtarıldı. Hatta giden suyu kesen Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerinin patlağın olduğu noktada çalışma başlatacağı belirtildi.

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Bodrumda yenilenen isale hattı patladı Yollar göle döndü, otomobil çukura düştü

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#Muğla#Bodrum#İsale Hattı

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