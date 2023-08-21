×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bodrum'da içme suyu ana isale hattında patlama

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#İçme Suyu#İsale Hattı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 12:09

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Torba - Gölköy yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında ana isale hattı patladı. Yer altından çıkan tazyikli su, metrelerce havaya yükseldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#İçme Suyu#İsale Hattı

BAKMADAN GEÇME!