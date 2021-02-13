MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
GeriGündem Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bodrum'da güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Abone Olgoogle-news

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüs kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, güzel havanın keyfini turistler çıkardı.

Bodrumda güneşli havanın keyfini turistler çıkardı
Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Bodrum'da, hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller, turistlere kaldı. Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistlerden bazıları denize girdi, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti. Bol bol fotoğraf da çeken turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin ise 32 kişiye kısıtlamayı ihlalden ceza uyguladığı öğrenildi.
Bodrumda güneşli havanın keyfini turistler çıkardı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle