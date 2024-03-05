Bodrum'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Sokaklar göle döndü

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Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü, dün, Bodrum- Kaş arasında fırtına uyarısı ve Muğla için turuncu kod ile şiddetli yağmur uyarısı yaptı. Uyarının ardından etkili olan fırtına nedeniyle Gümbet sahilinde bir balıkçı teknesi kıyıya vurdu, bir motosiklet ile çok sayıda ağaç devrildi.

Sabah saatlerinde ise aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerden akan su, denizin rengini kahverengiye çevirdi. Yağış nedeniyle yollara savrulan çakıl taşları karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

Yağmur ve fırtınanın aralıklarla gün boyu etkili olması bekleniyor.