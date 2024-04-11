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Bodrum'da bayramın ikinci gününde sahillere akın ettiler

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#Muğla#Bodrum#Bayram Tatili
Bodrumda bayramın ikinci gününde sahillere akın ettiler
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 14:51

Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde tatilciler sahillere akın etti. Bodrum'da hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığının 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.

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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da, Ramazan Bayramı'nın 2’nci gününde sahillere akın oldu. Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak sahillerini tatilciler doldurdu. Hava sıcaklığı 25 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı.

Sahile gelenlerin bazıları denize girerek serinledi bazıları ise şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Bayram tatili boyunca hava sıcaklığı kent genelinde 25 derecelerde seyredeceği bildirildi.

İstanbul’dan ailesiyle Bodrum’a tatile gelen Muammer Öksüzler, "Bayram güzel geçiyor. Hava güzel, denize girmeye gidiyoruz. Fiyatlar ve geldiğimiz otel gayet uygun. 2-3 gün daha burada kalacağız" dedi.

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#Muğla#Bodrum#Bayram Tatili

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