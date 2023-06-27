Bodrum’da başkanın çöp isyanı

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Bodrum sokaklarındaki çöp görüntüleri sosyal medyada dolaşınca tartışmalara neden oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter’dan şu sözleri paylaştı:

SAYGISIZ MİSAFİRLER

“Değerli Bodrumlular, kıymetli misafirlerimiz. Son iki buçuk günde 60 bin aracın giriş yaptığı Bodrum’un Belediye Başkanı olarak paylaşmakta olduğum bu ‘kötülük’ videosu eşliğinde, 3.500 yıllık bir kente ve insanlarına saygısı olmayanların neden olduğu görüntüleri, ‘Bodrum’un her yeri çöp içinde’ diyerek sosyal medyada paylaşanlara sesleniyorum. Bodrum’u eleştiren görüntüleriniz temizlik emekçilerimizin yan gelip yatması nedeniyle oluşmuyor. O görüntüler, Bodrum’a, insanlarına ve misafirlerine saygısı olmayanların, sayesinde. Kötü olan kentimizi ve kalbimizi açtığımız bazı yeni Bodrumlular ve Bodrum’da olmayı asla hak etmeyen, bazı misafirlerimiz.” Aras Çevre Bakanlığı’nın asfalt çalışmalarından da şikayet etti.



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BAKAN YARDIMCISI: 2 MİLYON NÜFUS TURİZM BAŞARISI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu asfalt tartışması için şu sözleri paylaştı: “Bodrum’da sorumluluğumuzda dahi olmamasına rağmen üstlendiğimiz altyapı-arıtma ve bunların onarımından kaynaklı asfalt çalışmalarını da nisan ayında bitirdiğimizi biliyor olmalısınız. Kışın 600 yazın 2 milyon kapasiteye çıkan nüfusun ise bir Kültür Turizm Bakanlığı başarısı olarak değerlendirmenizi rica ederim.”