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Haberler Gündem HaberleriBodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesiyle ilgili 2 tutuklama daha
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AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 20:21 | Son Güncelleme:

Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesiyle ilgili 2 tutuklama daha

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Bodrum'da 2 kişinin sahte içkiden zehirlenip ölmesiyle ilgili 2 tutuklama daha
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, adli kontrolle serbest kalan 1 şüpheli savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Aranan bir bir şüpheli de İzmir'de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükselmiş oldu.

İlçenin Çömlekçi Mahallesi'nde 2 ayrı olayda, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Semran B. (66) 13 Ekim'de özel bir hastaneye, İbrahim Y. (74) ise Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılmış, her 2 kişi de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 4 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmış, şüphelilerden 1'i tutuklanmıştı.

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