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Bodrum’da 100 bin araç

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#Bodrum#Güvercinlik Uygulama Noktası#Tatilciler
Bodrum’da 100 bin araç
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 07:00

DÜNYANIN önemli turizm destinasyonlarından Bodrum’a arife günü de tatilciler gelmeye devam etti.

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İlçede yoğunluk her geçen gün artarken, güvenlik güçleri de önlemlerini arttırdı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın resmi ve sivil ekipleri, ilçe girişindeki Güvercinlik Uygulama Noktası'nda araç aramalarını sıklaştırdı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'nın verilerine göre kente 4.5 gün içerisinde 100 bin araç giriş yaptı.

ANTALYA'DA 2 KM’LİK KUYRUK

Tüm otellerin dolduğu Antalya’nın giriş noktalarında da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Döşemealtı ilçesinde jandarma ve emniyet ekipleri, 2 kilometreyi bulan araç kuyruğunda tatilcilere çikolata ve kolonya ikram etti. Bayram öncesinde günde yaklaşık 3 bin 500 aracın giriş yaptığı noktada sayı 5 bine çıktı. Günlük giriş yapan araç sayısının bayram boyunca daha da artması bekleniyor.  

Bodrum’da 100 bin araç

Yoğun araç girişinin olduğu Bodrum’da zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Jandarma ekipleri, ulaşımda aksamanın yaşanmaması için özellikle kavşaklarda büyük çaba sarf etti. Narkotik ve bomba köpeği Efor da yoğun mesai yaptı.

 

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#Bodrum#Güvercinlik Uygulama Noktası#Tatilciler

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