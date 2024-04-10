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Bodrum’a akın sürüyor: 48 saatte 30 bin araç

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#Bodrum#Ramazan Bayramı#Antalya
Bodrum’a akın sürüyor: 48 saatte 30 bin araç
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2024 07:00

Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum’a tatilci akını dün arife günü de sürdü.

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Jandarma ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. İlçeye pazartesi günü ve arife günü olan dün toplamda 30 binden fazla araç giriş yaptı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, denetimleri yerinde takip etti. Kaymakam Çit, “Bayramda Bodrum’u tercih eden misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için 527 personelle gerekli tedbirleri aldık” dedi.   

Bodrum’a akın sürüyor: 48 saatte 30 bin araç

ANTALYA’DA GÜNEŞ GÖRÜNMEDİ TATİLCİLER BULUTLANDI

Ramazan Bayramı için 9 günlük tatilde rotasını Antalya’ya çevirenler bulutlu hava sürpriziyle karşılaştı. Güneşin yüzünü göstermediği kentte hava ve deniz suyu sıcaklığı 21 derecede eşitlendi. Her yıl milyonlarca kişinin denize girdiği Konyaaltı sahiline çok az sayıda kişinin geldiği ve denize girdiği görüldü.

 

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#Bodrum#Ramazan Bayramı#Antalya

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