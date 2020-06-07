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Burak EMEK / DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Bodrum katta alkollü eğlenceye 'koronavirüs' baskını!

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Bodrum katta alkollü eğlenceye 'koronavirüs' baskını!
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Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, apartmanın bodrum katında alkollü eğlence yapan 24 kişi, polis operasyonuyla yakalanırken, toplam 66 bin 160 liralık idari para cezası kesildi.

Olay, gece saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, apartmanın bodrum katından gelen yüksek ses müzik nedeniyle polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bodrum katında, 24 kişinin koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, alkollü eğlence yaptığını belirledi. Çevreyi rahatsız ederek yüksek sesle müzik dinleyen ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye toplam 66 bin 160 lira idari para cezası uygulandı.

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