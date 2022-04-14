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Darp iddiası! Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevinden uzaklaştırıldı

#Bodrum#Bodrum Belediyesi#Ahmet Aras
Darp iddiası Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevinden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A. ile Bodrum Belediye Personeli M.A. arasından çıkan tartışma sonucu M.A’yı darp ettiği iddiasıyla Özel Kalem Müdürü S.A görevden uzaklaştırıldı.

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İddiaya göre, Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir restorana belediye personeli M.A. ile yemeğe gitti. Özel Kalem müdürü S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu M.A. polis çağırdı. Karakola götürülen S.A ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. S.A’nın tartıştığı M.A. darp raporu alarak S.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mesai saatleri dışında olan olaya duyarsız kalmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras soruşturmanın selameti açısından Özel Kalem Müdürü S.A’yı görevden uzaklaştırdı.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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#Bodrum#Bodrum Belediyesi#Ahmet Aras

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