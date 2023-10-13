Böbrek taşı ameliyatı sonu oldu

Haberin Devamı

İlçe devlet hastanesinde 28 Eylül’de laparoskopi yöntemiyle böbrek taşı ameliyatı olan ve ertesi gün taburcu edilen Şarlı, ağrıları devam edip idrarından kan gelince, ailesi tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Hastaneye 2 Ekim’de tekrar yatışı yapılan Şarlı’nın kan değerlerinin düşük olduğu belirtildi. 3 Ekim’de durumunun ağırlaşmasıyla dahiliye doktoru tarafından acil olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Şarlı, hastane ambulans sağlamayınca, ağabeyi Ayhan Şarlı tarafından hastaneye götürüldü. Ekrem Şarlı, tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde 4 Ekim’de yaşamını yitirdi. Ailenin şikâyetiyle soruşturma başlatıldı. Kardeşinin ameliyat sonrası enfeksiyon kaptığını, buna rağmen hastaneden taburcu edildiğini iddia eden Ayhan Şarlı, “Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerde, kardeşime artık yapılacak bir şey kalmadığı söylendi. Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde, kardeşimin enfeksiyon kaptığı, enfeksiyonlu hasta olduğu hakkında hasta yakınları olarak ne bana ne de eşine hiçbir şekilde bilgi verilmedi. Kardeşimin hastalığı süresince, tedavisi süresince, kimin ihmali, kimin ilgisizliği varsa, adli olarak, idari olarak her türlü soruşturmayı açtık. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

Haberin Devamı

‘KİM SORUMLUYSA...’

Ekrem Şarlı’nın, 9, 7 ve 1 yaşındaki çocuklarıyla yalnız kaldığını söyleyen eşi Bilgen Şarlı (34) da “Eşimin ölümünden kim sorumluysa sonuna kadar gideceğiz” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapmayan hastane yöneticileri ise adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından idari soruşturma başlatacaklarını belirtti.