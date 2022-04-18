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BM'nin 51. maddesi nedir, neleri içeriyor? İşte Pençe-Kilit operasyonu ile gündeme gelen Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi

#Birleşmiş Milletler#Pençe Kilit Operasyonu#Ömer Çelik
BMnin 51. maddesi nedir, neleri içeriyor İşte Pençe-Kilit operasyonu ile gündeme gelen Birleşmiş Milletlerin 51. maddesi

BM'nin 51. maddesi, Pençe-Kilit operasyonu ile yeniden gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit operasyonu 18 Nisan gecesi Irak’ın kuzeyinden terör saldırılarını bertaraf etmek için başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, operasyonun BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıldığını belirtti. Açıklama sonrası gözler BM üyesi ülkelere meşru müdafaa hakkı tanıyan Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine çevrildi. Peki, BM'nin 51. maddesi nedir, neleri içeriyor? İşte, ayrıntılar.

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Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için başlatılan Pençe-Kilit isimli operasyonda, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde önceden belirlenen hedefler vuruluyor. Terör örgütü hedeflerine yönelik gerçekleşen operasyonla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz." dedi. Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor.

BM'NİN 51. MADDESİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

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Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmış ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onaylamıştır. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Son dakika: Ömer Çelik açıkladı Pençe-Kilit Operasyonunda 51. madde detayı

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#Birleşmiş Milletler#Pençe Kilit Operasyonu#Ömer Çelik

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