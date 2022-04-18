BM'nin 51. maddesi nedir, neleri içeriyor? İşte Pençe-Kilit operasyonu ile gündeme gelen Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi

Haberin Devamı

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yok etmek için başlatılan Pençe-Kilit isimli operasyonda, Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde önceden belirlenen hedefler vuruluyor. Terör örgütü hedeflerine yönelik gerçekleşen operasyonla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye, meşru müdafaa hakkını kullanarak, Pençe-Kilit operasyonunu başlattı. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz." dedi. Sözü geçen 51. madde, BM üyesi ülkelere, silahlı saldırı halinde meşru müdafaa hakkı tanıyor.

BM'NİN 51. MADDESİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler antlaşmasının 51. maddesinde şu ifadeler yer alıyor:

Bu Antlaşmanın hiçbir hükmü, Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan bireysel ya da ortak meşru savunma hakkına halel getirmez.

Haberin Devamı

Üyelerin bu meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu antlaşma gereğince uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini hiçbir biçimde etkilemez."

Birleşmiş Milletler Antlaşması 26 Haziran 1945 tarihinde San Francisco'da imzalanmış ve 110. maddeye uygun olarak 24 Ekim 1945'de yürürlüğe girmiştir. Türkiye Antlaşmayı Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüyle birlikte 15 Ağustos 1945'te onaylamıştır. 4801 Sayılı Onay Kanunu 24 Ağustos 1945 gün ve 6902 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.