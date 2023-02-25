Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

BM’den inşa ve imar için destek ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Emine Erdoğan#BM#Maimunah Mohd Sharif
BM’den inşa ve imar için destek ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye “geçmiş olsun” ziyaretinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif’i, Huber Köşkü’nde kabul etti.

Haberin Devamı

Sharif görüşmede, depremden etkilenen Türkiye halkına dayanışmalarını göstermek için burada bulunduğunu belirterek, bölgenin yeniden inşa ve imar çalışmalarına destek vermek için hazır olduklarını belirtti. Sharif ayrıca, depremde ortaya çıkan enkaz atıklarının toplanması sürecinde desteğe açık olduklarını iletti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “geçmiş olsun” dileklerini de ileten Sharif, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri için Emine Erdoğan’ı New York’a, 5-8 Haziran tarihlerinde de Kenya’da düzenlenecek olan BM-Habitat Genel Kurulu’na açılış konuşmacısı olarak davet etti. Emine Erdoğan da BM nezdinde tüm dünyaya yardım çağrısı yaptığı için Sharif’e teşekkür etti. Emine Erdoğan ve Sharif, bugün Gaziantep’teki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edecekler.

Haberin Devamı

SIFIR ATIK İÇİN LİDERLİK ÖNERİSİ

Öte yandan görüşmede, Sıfır Atık Danışma Kuruluyla ilgili gelişmeleri de aktaran Sharif, başta Türk devletleri ve Arap ülkeleri olmak üzere Sıfır Atık uygulamalarının uluslararası arenada yaygınlaştırılmasında Emine Erdoğan’ın liderliğini önerdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emine Erdoğan#BM#Maimunah Mohd Sharif

BAKMADAN GEÇME!

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

Deprem sonrası afet atık yönetimi nasıl olmalı? Sağlık risklerini azaltmak için neler yapılmalı? Uzmanlar 4 önemli tehlike hakkında uyarıyor...

#Deprem
Deprem sonrası ‘hayatta kalma suçluluğu’... Bu psikolojik yıkımın etkileri nasıl azalır

Deprem sonrası ‘hayatta kalma suçluluğu’... Bu psikolojik yıkımın etkileri nasıl azalır?

#Deprem Psikolojisi
İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail