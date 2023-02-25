BM’den inşa ve imar için destek ziyareti

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Sharif görüşmede, depremden etkilenen Türkiye halkına dayanışmalarını göstermek için burada bulunduğunu belirterek, bölgenin yeniden inşa ve imar çalışmalarına destek vermek için hazır olduklarını belirtti. Sharif ayrıca, depremde ortaya çıkan enkaz atıklarının toplanması sürecinde desteğe açık olduklarını iletti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “geçmiş olsun” dileklerini de ileten Sharif, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri için Emine Erdoğan’ı New York’a, 5-8 Haziran tarihlerinde de Kenya’da düzenlenecek olan BM-Habitat Genel Kurulu’na açılış konuşmacısı olarak davet etti. Emine Erdoğan da BM nezdinde tüm dünyaya yardım çağrısı yaptığı için Sharif’e teşekkür etti. Emine Erdoğan ve Sharif, bugün Gaziantep’teki konteyner kentte depremzedeleri ziyaret edecekler.

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SIFIR ATIK İÇİN LİDERLİK ÖNERİSİ

Öte yandan görüşmede, Sıfır Atık Danışma Kuruluyla ilgili gelişmeleri de aktaran Sharif, başta Türk devletleri ve Arap ülkeleri olmak üzere Sıfır Atık uygulamalarının uluslararası arenada yaygınlaştırılmasında Emine Erdoğan’ın liderliğini önerdi.