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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

BM’den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım

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BM’den İdlib'e 104 TIR ile insani yardım
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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan sivillere 104 TIR’dan oluşan konvoyla insani yardım malzemesi gönderildi.

BM’den İdlibe 104 TIR ile insani yardım
BM’nin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen 104 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde, konvoy halinde Cilvegözü Gümrük Kapısı’na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy, İdlib’e hareket etti. Konvoydaki TIR’larda bulunan insani yardım malzemeleri, kentte yaşayan savaş mağduru sivillere dağıtılacak.

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