BM'den Emine Erdoğan’a iklim övgüsü

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ZİYARET sırasında Türkiye’nin Paris Anlaşması’nı imzalamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, Emine Erdoğan’ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade etti. Türkiye ziyareti kapsamında Konya’nın Karapınar ilçesindeki Türkiye ve Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi santralini ziyaret ettiğini ve tesisten çok etkilendiğini dile getiren Sharma, Türkiye’nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. Sharma, bu alandaki çalışmalara tam destek verdiklerini kaydetti. COP26 bünyesinde küresel okyanus ittifakı kurulduğunu belirten Sharma, Emine Erdoğan’ı bu kapsamdaki çalışmalara destek vermeye davet etti.

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KÜRESEL OKYANUS İTTİFAKI

Emine Erdoğan da çevre sorunlarının küresel olduğunu ve çözüm için küresel işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Görüşmede “sıfır atık” ve “sıfır atık mavi” projeleri ile deniz temizliği, Van Gölü’nün temizlenmesi, Salda Gölü’nün korunması ve Ata Tohumu Projesi’yle ilgili de Sharma’ya bilgi veren Emine Erdoğan, “küresel okyanus ittifakı” çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

KORUYUCU AİLE BULUŞMASI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ilki düzenlenen Koruyucu Aile Günü şenliklerine katıldı. Koruyucu ailelerle bir araya gelen Erdoğan, örnek ailelere plaket verdi. Ailelerin yanına yerleştikten sonra dahi devletin çocukların üzerinden elini çekmediğini belirten Emine Erdoğan Ankara Millet Bahçesi’ndeki etkinlikte özetle şunları söyledi:

“Projemizin odaklarından biri, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın sayısını artırmaktı. Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723’e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. COVID-19 salgınına rağmen 2021 yılında, 1213 koruyucu aile yanına 1462 çocuğumuz yerleştirildi. Şunu da büyük bir gururla söylemek isterim; koruyucu aile yanında 948 engelli çocuğumuz ilgiye, sevgiye ve şefkate mazhar oluyor.” (Rıza ÖZEL / ANKARA)