BM isyan etti: Bu yardımlar ‘kırıntı’ gibi

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İsrail’in Gazze’ye saldırıları üçüncü haftasına girerken bölgeye ulaşan yardımlar abluka altındaki yaklaşık 2.3 milyon Filistinli’nin acil ihtiyaçlarını karşılamıyor. Birleşmiş Milletler’e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, bu duruma “Gazze’de temel hizmetler çökmek üzere. Kanalizasyonlar sokağa taşıyor” sözleriyle tepki gösterdi.

GAZZE ÖLÜYOR

Doğu Kudüs’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Lazzarini, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik topyekûn ablukası yüzünden çok daha fazla Filistinli’nin hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu: “Gazze’deki insanlar ölüyor. Sadece bombalar ve saldırılarda değil, yakında çok daha fazlası Gazze Şeridi’ne uygulanan kuşatmanın sonuçları yüzünden ölecek. Şu ana kadar Mısır sınırındaki Refah Kapısı’ndan Gazze’ye geçen insani yardım malzemeleri bir umut ışığı. Ancak bu birkaç kamyon, sokaktaki iki milyon insan için hiçbir fark yaratmayacak kırıntılardan başka bir şey değil.”

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SALGIN HASTALIK RİSKİ

Gazze’de ilaç, gıda ve su stokunun bitmek üzere olduğunu belirten Lazzarini, “Hastalık riski giderek artıyor, bölge büyük bir sağlık krizinin eşiğinde” dedi. Hafta başında İsrail, Hamas’ın askeri amaçlarla kullanacağı gerekçesiyle Gazze’ye yakıt girmesine izin vermemişti. Lazzarini, UNRWA’nın yakıt tüketimini ‘büyük ölçüde’ sınırlamak zorunda kaldığını belirterek yakıta ihtiyaç duyan ‘su istasyonları, fırınlar, hastanelerin yoğun bakım üniteleri’ gibi hayati yerlerin arasından seçim yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

BİR HAFTADA 84 KAMYON

- Dün 10 yabancı doktordan oluşan sağlık heyeti ile su, gıda ve ilaç taşıyan 10 kamyon daha Refah Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yaptı. Yardımların geçmesine izin verilen geçen haftadan beri bölgeye ulaşan kamyon sayısı 84 oldu. BM yetkilileri daha önce Gazze’ye günde en az 100 yardım kamyonu girmesi gerektiğini açıklamıştı.