BM Genel Kurul Başkanı Bozkır göreve başladı: 'Savunmasızların sesini yükselteceğim'

178 ülkenin desteğini alarak Türkiye’den BM Genel Kurulu Başkanlığı’na seçilen ilk isim olan Volkan Bozkır, BM Genel Merkezi’nde düzenlenen törende 74. Genel Kurul Başkanı Tijjani Muhammad-Band’den görevi devraldı. Devir teslim törenine katılan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Bozkır’ı tebrik ederek, çalışmalarında kendisini destekleyeceklerini belirtti.

PANDEMİDE BİRLİK VURGUSU

Bozkır, devir teslim töreni sırasındaki konuşmasında koronavirüs salgınına değinerek özetle şunları söyledi: “Son altı ayda Birleşmiş Milletler’in 75. yılına ilişkin planlarımız değişti. Bugün, başka acil önceliklerimiz var. Maskelerimiz, bize karşı karşıya olduğumuz çok ciddi tehdidi hatırlatıyor. Bize kaybettiğimiz hayatları ve üstesinden gelmemiz gereken zorlukları hatırlatıyor. Bize bu işte birlikte olduğumuzu hatırlatıyor.

Birleşmiş Milletler’in 75. yılı, bu örgütün temelini oluşturan işbirliği ruhunu yeniden canlandırma zamanı olmalıdır. Bu salonu insanlığın parlamentosu olarak görüyorum. Ve bu platformu dünyadaki en savunmasız insanların sesini yükseltmek için kullanmayı düşünüyorum.” Gazetecilerin, Doğu Akdeniz’de devam eden krizde Türkiye’nin politikasına yönelik düşüncelerini sorması üzerine Bozkır, “Bu konularda bağımsız olmam gerekiyor. Artık bu sorunlara Türkiye değil, BM gözüyle bakmam doğru olur” yanıtını verdi.

Bozkır, 2021 Eylül ayına kadar bu görevi sürdürecek. BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve kurulun işleyişini düzenliyor. Bu yılki Genel Kurul Görüşmeleri koronavirüs nedeniyle sanal ortamda gerçekleşecek.

‘HAYIRLI OLSUN VOLKAN AĞABEY’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bozkır’ı görevinden ötürü kutlayarak “Tecrübesi ve birikimiyle salgınla daha da ihtiyaç duyulan küresel işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağına eminim. Hayırlı olsun Volkan ağabey!” dedi.