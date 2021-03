BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan Suriyeli mültecilere ziyaret

BM Genel Kurulu'nda Suriye'deki insan hakları durumunun görüşüldüğü oturumda konuşan Bozkır, ülkede savaş başladığı günden beri yarım milyon kişinin hayatını kaybettiğine, her 5 Suriyeliden 3'ünün evlerini terk ettiğine ve yine her 5 Suriyeliden 4'ünün aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekti. Ülke genelinde yaşam koşulları kötüleşmeye devam ettikçe hayatta kalmanın da giderek zorlaştığını belirten Bozkır, bugün her zamankinden daha fazla Suriyelinin açlık çektiğini ve üstelik Suriyelilerin şimdi de Kovid-19 tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Suriye'ye daha fazla insani yardım gerektiğini vurgulayan ve BM Güvenlik Konseyine sınır ötesi yardım mekanizmasını uzatması çağrısı yapan Bozkır, "Gelecek hafta sahadaki gelişmeleri öğrenmek için BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin yönettiği, hayati önem taşıyan insani yardım operasyonunu ziyaret etmeyi planlıyorum, ayrıca Suriyeli mültecilerle bir araya geleceğim ve onları dinleyeceğim." dedi.

