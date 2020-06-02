Blackout Tuesday nedir? Blackout Tuesday kampanyası hakkında bilgiler

Blackout Tuesday, Derek Chauvin'in George Floyd'un boynuna diz çökmesi nedeniyle nefessiz kalarak öldürülmesinin ardından ırkçı hareketlere tepki amacıyla müzik endüstrisinin önde gelen isimlerinin öncülüğünde sosyal medya paylaşımlarının askıya alınıp, ekranların karartıldığı hareketin ve hashtag'in adıdır. Blackout Tuesday, müzik endüstrisinin unsurları tarafından ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için yapılan toplu bir eylem.



Bugün Türkiye saati ile 17:00’de gerçekleştirilecek olan eylemde, müzik endüstrisi George Floyd’un polisin boynuna uyguladığı baskı sonrasında hayatla ölüm arasında gidip geldiği 8 dakika 46 saniyeye atfen bu süre zarfında tüm etkinliklerini durduracak.

Warner Music Group, Sony Music ve Universal Music Group başta olmak üzere müzik şirketlerinin yanı sıra Rihanna, Drake, Travis Scott, Britney Spears, Beyoncé, Ariana Grande ve ABD dışından da isimlerin de katıldığı #BlackoutTuesday eylemi kapsamında sosyal medya hesapları bugün karanlığa gömülüyor. Spotify da 8 dakika 46 saniyelik sessizlikle destek veriyor.