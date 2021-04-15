Bizim evde herkes COVID’li

İmamoğlu, “Temaslısınız, sokaktasınız, nasıl oluyor?” sorumuza ise şu yanıtı verdi: “Ben onlardan ayrıyım şu anda. 15 gündür tedbirliyiz. Çünkü kızımın öğretmeniyle başlayan bir süreç vardı. Kızımla başlayan, eşimle devam eden. Ben de üç günde bir test oldum ve negatif olduğum için zaten eşimin babasının cenazesine gittim. Cenazeden bir gün önce de test oldum. Allah’a şükür ben iyiyim, demek ben iyi tedbir almışım. Ne yazık ki şu anda eşim ve çocuklarla görüşmüyoruz. Şu anda hepsi çok iyiler. Kızım zaten çok hızlı atlattı çok şükür. Hastaneler dolu, Allah şifa versin hepsine.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara