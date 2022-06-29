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Türkan Şoray: Canım Cüneyt, bundan sonra yokluğunu bilmek, düşünmek, öyle acı ki. Seni sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. Sinema ve tüm sinemaseverlerde yerin dolmayacak. Geriye dönüp baktığımda beraber büyüdük aslında, beraber büyüttük birbirimizi. Türk halkı seni çok sevdi, hepimiz seni çok sevdik. Asla ölmeyeceksin, asla unutulmayacaksın. Yaptığın filmler ve sen asla unutulmayacaksın.

Hülya Koçyiğit: Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde.

Filiz Akın: Hâlâ haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan. Öyle üzgünüm ki! Hani klasik bir tanımlama vardır, “O bizim Malkoçoğlumuz, dünyayı kurtaran cengaverimizdi” diye. En kısa haliyle o bizim “Cüneyt Arkın’ımız”dı.

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Selda Alkor: Çok üzgünüm Yeşilçam yavaş yavaş yok oluyor. Güle güle Malkoçoğlu Türk sineması seni unutmayacak.

Gülşen Bubikoğlu: Sinemanın en güçlü aktörü, sağlığını bedel olarak ödediği, benim en yakışıklı partnerim. Ne kadar üzgünüm, anlatamam.

Göksel Arsoy: Yeşilçam’a sinemaya çok güzel işler yaptı. Sinemaseverlerin gönlünde mutena bir yer işgal etti. Bitmeyen enerjisiyle gençlere örnek oldu.

Tarkan: Biz seni çok sevdik. Sen ölümsüzsün kalbimizde. Türk sinemasının en büyük efsanelerinden biri olarak her daim sevgiyle, saygıyla anacağız seni.

Ajda Pekkan: Türk sinemasının usta jönü, arkadaşım, sanatı ve duruşuyla gerek karakteriyle sinemaya katkılarıyla hepimize örnek olmuş büyük sanatçı Cüneyt Arkın’ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiamızın başı sağ olsun.

Ediz Hun: Acımız büyük. O Türk Sineması’nın parlayan yıldızıydı. Onun ismi tarihimizin yapraklarına altın harflerle yazılacak.

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Kerem Alışık: Nefesimizi tutar gibi tutuyoruz kendimizi. Gönlümüze düşen yük o kadar ağır ki kaldıramıyoruz. İçimizden bi parça koptu. Sokaklarda adını koşturduğumuz çocukluğumuz koptu. Mekânın cennet olsun.

İlker İnanoğlu: Bir efsaneyi daha kaybettik, Allah rahmet eylesin.

Bülent Ersoy: Güle güle, gönüllerde yaşayacaksın.

Orhan Gencebay: Çok değerli bir sanatçıydı. Kendisiyle film de çektik. Birçok anımız var. Çok da yakışıklı biriydi. Dünya sahasına rahatlıkla çıkabilecekti.

Banu Alkan: Dünyanın en yakışıklı adamıydı. Böyle bir yüz Hollywood’da olsaydı kimse onunla yarışamazdı. Yakışıklılığı kadar o güzel kalbini anlatmaya da kelimeler yetmez. Çok üzgünüm çok. O benim gözyaşı dökeceğim tek adamdır!

‘KAVUŞTULAR’

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Cüneyt Arkın’ın ölüm haberi sonrası akıllara Fatma Girik’in ölümüyle ilgili söyledikleri geldi. Cüneyt Arkın, geçen ocak ayında hayatını kaybeden Girik’in cenazesinde sanatçı dostuna gözyaşları içinde şu sözlerle veda etmişti: “İnanamıyorum ya bir dönem gitti. İçim yanıyor nasıl dayanırım bu acıya ah Fatmacığım ah Fatmacığım. Sen ne iyi bir insandın, ne kadar zariftin, dosttun. Ne güzel mavi mavi bakardın. Nasıl dayanırım ben bu acıya, ben! Ah! Ah! Fatma’m bekle beni orada bekle geliyorum” şeklinde konuşmuştu. Cüneyt Arkın’ın bu sözleri ölüm haberinin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkın’ın bu sözlerini duyanlar “Kavuştular” yorumlarında bulundu.

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BİRKAÇ GÜN ÖNCE GÖRÜŞMÜŞTÜK

Emel Sayın, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak acısını paylaştı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Emel Sayın, “Biraz önce öğrendim, gerçekten çok üzüldüm. Birkaç gün önce konuştuk Cüneyt ve eşiyle. Çok sevdiğim bir arkadaş, dost, aynı zamanda çok takdir ettiğim ve saygı duyduğum bir oyuncu. Çok üzüldüm” diye konuştu.

TÜRK HALKINA HİÇ YALAN SÖYLEMEDİM

Cüneyt Arkın, 6 Aralık 2020 tarihinde Zeynep Bilgehan’ın “Hey Gidi Yıllar” köşesine konuk olmuştu. Arkın, her kuşaktan izleyicinin kendisine olan sevgisinin değişmemesinin sırrını şu sözlerle açıklamıştı: “Türk halkına karşı dürüst olacaksın. Yürekten ve samimi olacaksın. Seveceksin onu, ona dokunacaksın… Ben Türk halkını çok sevdim. O da beni çok sevdi… Sonra ben halkın içinden, doktorluk yaparak geldim bu mesleğe. Türk halkı çok vefalı bir halk. Gözleriyle değil, yüreğiyle bakar. Müthiş bir sağduyusu vardır. Bugüne kadar hiç yalan söylemedim, hile yapmadım. Dosdoğru, neysem onu yaptım…”

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EN İYİ JÖNDÜ

Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın’ın ölümünün ardından duygularını şöyle dile getirdi: “32 tane film çektik beraber. Kendini çok yıprattı. ‘Kara Murat’ı çekerken set arasında top oynarken göğsüne top çarptı. Nefes alamaz hale geldi. Suni teneffüs yapıldı. Cüneyt dublör kullanmadan çalışırdı. Eli, kolu her şeyi sakattı. Ben sinemanın en eskisiyim. Hepsiyle çalıştım. Türk sinemasına gelmiş geçmiş en iyi jöndü Cüneyt. Cüneyt bir numaraydı.”

BU ÖDÜLÜN TADI BAŞKA

2018 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ‘onur ödülü’ne layık görülen Cüneyt Arkın, ödülünü Türker İnanoğlu’nun elinden almıştı. Arkın şöyle konuşmuştu: “Kelebek ödüllerini daha önce aldım ama bu ödülün başka bir tadı var.”