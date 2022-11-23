"Biz büyüklerin en önemli ödevi iklim değişikliği ile mücadelede kararlılık"

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Bu forumların temasının Çocuk Danışma Kurulu tarafından belirlendiğini, bu yıl için seçtikleri “İklim Değişikliği ve Çocuk Katılımı” temasının, onların ne kadar bilinçli evlatlar olduklarının göstergesi olduğunu dile getiren Erdoğan, geleceğin çocuklarla filizlendiğini ifade etti. Emine Erdoğan konuşmasında, “Bizler, bu dünyayı onlardan ödünç aldık. ‘Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluştururlar’ sözü, bu gerçeği çok güzel ifade eder. Çocukları ilgilendiren sorunları çözmek ve onlara adil bir dünya bırakmak, bizlerin temel sorumluluğudur. Hepimiz bu bilinçle gelecek nesillere dopdolu bir miras hazırlamak istiyoruz” diye konuştu. Mirasın sadece kazanımlardan oluşmadığını, bazen eksikler, kayıplar, hataların da miras kaldığını belirten Emine Erdoğan, o nedenle çağa ait sorunları çözüme kavuşturmada işbirliği içinde olunması gerektiğini, bunun hem çocuklara hem de geleceğe olan borç olduğunu ifade etti. Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı, yüzyılın en büyük küresel sorunu olduğuna dikkati çekti.

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ÇOCUK HAKLARI MESELESİ

Bu hayati krizin 8 milyar insanı ve tüm canlıları etkilediğini, çocukların orantısız olarak etkilendiğini vurgulayan Emine Erdoğan, iklim değişikliğinin başlı başına bir çocuk hakları meselesine dönüştüğünü belirtti. Emine Erdoğan, “Yaşamak, her çocuğun en temel hakkı ve bu hakkı korumak hepimizin ödevidir. Çocukların temiz çevre, temiz hava, temiz su, temiz gıda, eğitim ve oyun gibi elinden alınamaz hakları olduğu noktasında hepimiz hemfikiriz. Ancak bu hakları onlara eksiksiz teslim etmek için hayattaki karşılıklarını da oluşturmamız lazım” dedi.