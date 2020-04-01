Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına nasıl bağış yapılır? Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası SMS bağışı nasıl yapılır?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Milli Dayanışma Kampanyası'na 5'er maaşlarını bağışladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) da 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 10 milyon lira destek vereceklerini açıkladı. İşte, Milli Dayanışma Kampanyası hesap numarraları ve SMS bağışı hakkında ayrıntılar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"nın hesap numaralarını paylaştı. Zehra Zümrüt Selçuk'un paylaştığı görsele göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19 bağış hesap numaları şöyle:

- T.C. Ziraat Bankası AŞ Ankara Kamu Kurumsal Şubesi-1745 - IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21

- T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45

- Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi - IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04

- Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi - IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01

- Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi - IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30

SMS BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi Turkcell, Vodafone, Türk Telekom GSM operatörlerinin "8119 SMS" numarasına "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerdir.