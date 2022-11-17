Biyokaçakçılıkta gözde

Haberin Devamı

Türkiye’de 2007 yılından bugüne kadar toplam 84 vakada 20 farklı ülkeden 152 kişi hakkında, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi veya nesli tehlike altında olan nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmesi nedeniyle yaklaşık 4 milyon 900 bin lira idari para cezası uygulandı.

SALEP ÖNE ÇIKIYOR

Biyokaçakçılık vakalarında en çok orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kuşlar, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender gibi canlılar yurtdışına kaçırılmak isteniyor. Biyokaçakçılık vakalarının takibini kolaylaştırmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak “Biyokaçakçılıkla Mücadele Bilgi Sistemi”miz bulunuyor. 2007 yılından itibaren yasal işlem uygulanan biyokaçakçılık vakalarına ilişkin bilgi ve veriler sisteme yükleniyor.





Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Türkiye’nin biyoçeşitlilik açısından küçük bir kıta özelliğine sahip olduğunu belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

“Birçok bitkinin anavatanı olması bakımından Türkiye büyük öneme sahip. Üretimi yapılan tüm tarım ürünlerinin, yani kültüre alınmış bitki ve hayvan türlerinin temeli, doğada bulunan yabani akrabalarına dayanır. Günümüzde yeni tarım ürünleri elde etmek veya mevcut olanlarını iyileştirmek için yabani türlere ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde biyoçeşitliliğin korunmasının, sadece ulusal değil, aynı zamanda bölgesel gıda güvenliği açısından da önemi var. Türkiye, gıda güvencesi için yaşamsal kaynakların sahibi bir ülke olarak, dünyanın en güzel coğrafyalarından biri.

CAZİBE MERKEZİ OLDU

Bu önemli zenginliğimizi gelecek nesillerin refahı için akılcı bir şekilde koruma ve kullanma sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmek için çaba gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz.

Türkiye’nin biyolojik zenginliği, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle özellikle gelişmiş ülkeler için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Günümüzde Biyokaçakçılık nedeniyle değeri ölçülemeyecek kayıplara ve zarara uğramak mümkün. Gelecek nesillerimizin refahı için bu zenginliğimize sahip çıkıyoruz ve etkin bir şekilde koruyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın, arazide gördükleri şüphelileri ilgili kurumlara veya kolluk kuvvetlerine bildirmeleri büyük önem taşıyor. Hiç kimse ilgili kurumlardan izinsiz olarak arazide inceleme yapamaz; bitki, hayvan ya da bunlara ait parçaları toplayamaz.”