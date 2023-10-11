Biyokaçakçılara büyük ceza

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Türkiye'de 2007 yılından bugüne kadar toplam 86 vakada 21 farklı ülkeden 156 kişi hakkında, biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi veya nesli tehdit/tehlike altında olanlar ile nadir bitki türlerinin mevzuata aykırı biçimde ticarete konu edilmesi nedeniyle 5.6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Biyokaçakçılık yapanlar arasında, araştırma izni alarak Türkiye'ye gelen ve izin kapsamı dışına çıkarak farklı şehirlerde farklı türleri inceleyerek topladıkları türleri ülkeden çıkarmaya çalışanlar ve turistler yer aldı.