Biyokaçakçılar en çok kelebek ve böcekle yakalandı! Şaşırtan detaylar ortaya çıktı

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DKMP Genel Müdürlüğü'nce, biyolojik çeşitliliğin biyokaçakçılık yoluyla istismar edilmesi ve zarar görmesinin önlenmesi, aynı zamanda genetik kaynaklardan elde edilebilecek ekonomik, sosyal, bilimsel, teknolojik, tıbbi, ticari ve kültürel potansiyel faydaların ülke menfaatine kullanılmasının sağlanması amacıyla biyokaçakçılıkla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda biyokaçakçılık vakalarının takibini kolaylaştırmak üzere 'Biyokaçakçılık Bilgi Paylaşım Sistemi' kuruldu. 2007 yılından itibaren yasal işlem uygulanan biyokaçakçılık vakalarına ilişkin bilgi ve veriler sisteme yükleniyor. Vaka tespiti halinde veri girişleri devam ediyor.

Söz konusu verilerin İçişleri Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin kullanımına açılması ve elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımında bulunulması için Tarım ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında doğrudan ve anında veri akışı sağlanıyor. Kolluk kuvvetleri ile bakanlık arasındaki biyokaçakçılık verilerinin paylaşımıyla biyokaçakçılık vakalarının takibi sağlanıyor.

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Türkiye'de 2007-2022 yılları arasında toplam 87 biyokaçakçılık olayı yaşandı. Bu vakalarda ağırlıklı olarak orkide (salep) türleri olmak üzere yumrulu ve soğanlı bitki türleri, yabani buğday, kuşlar, kelebekler ve diğer böcek türleri, engerek türleri ve semender gibi canlılar yurt dışına kaçırılmak istendi.

BİYOKAÇAKCILIKTA DÜŞÜŞ

DKMP tarafından hazırlanan rapora göre; son yıllarda biyokaçakçılık olaylarında düşüş görüldü. Buna göre, Edirne'de, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Romanya, İtalya, Bulgaristan vatandaşı şüpheliler, 2007-2022 yılları arasında 5 biyokaçakçılık olayında bitki, kelebek ve diğer böcekler, trüf mantarını ülke dışına çıkarmak isterken yakalandı.

Antalya'da İsveç, Belçika, Romanya, Almanya, İngiltere, Macaristan, Rusya, Çek Cumhuriyeti vatandaşı şüpheliler aynı dönemde 9 biyokaçakçılık olayında kelebek ve diğer böcekler, kaplumbağa, salep, bitki, ekstrakt, salyangoz ülke dışına çıkarmak istedi.

Adana'da Suriyeli şüpheliler 9 biyokaçakçılık olayında saka kuşunu kaçırmak isterken, Hatay'da Suriye, Fransa, İngiltere vatandaşı şüpheliler 18 biyokaçakçılık olayında cennet papağanı, Afrika papağanı, muhabbet kuşu ve saka kuşu, bitki, semenderi ülkelerine götürmek isterken yakalandı. Artvin'de Makedonya, Almanya, Türkiye, Rusya, Fransa, İsviçre, Macaristan, Japonya vatandaşı şüpheliler 12 biyokaçakçılık olayında kelebek ve diğer böcekler, salyangoz, sülük, yılan ve bitkileri ülkeden çıkarmaya çalıştı.

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Gümüşhane'de Çek Cumhuriyeti, Japonya, Almanya, Romanya, İsveç, İtalya, Macaristan vatandaşı şüpheliler 5 biyokaçakçılık olayında kelebek ve diğer böcekler ve bitki türlerini ülkeden çıkarmaya çalışırken yakalandı. Kars'ta Suriye ve ABD vatandaşı kişiler 4 biyokaçakçılık olayında güvercin ve ayı dışkısını çıkarmak isterken yakalandı. (DHA)