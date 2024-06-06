Bitmeyen Schengen sorunu

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VİZE SORUNU NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları Schengen vizesi için pandemiden bu yana randevu almakta sıkıntı yaşıyor. AB’den Türk yetkililere verilen bilgilere göre 2023 yılında tüm dünyada 8 milyonun üzerinde Schengen vizesi verildi. Bu vizelerin yüzde 10’u, 867 bin vize ile Türkiye’ye. Türkiye en çok Schengen vizesi alan ülkeler sıralamasından Çin’den sonra ikinci sırada. 2022 yılında 778 bin kişi Schengen vizesi için başvuru yaptı. 2023 yılında bu rakam 1 milyon 55 bin 885 oldu. 2022 yılında yüzde 15.7 olan ret oranı 2023 yılında yüzde 16.1’e çıktı. AB ülkeleri elçiliklerde çalışan personel sayısının yetersiz olduğunu, bu sorunun çözülmeye çalışıldığını söylüyor. Ancak Hürriyet’in ulaştığı kaynaklar Ankara’da bu yanıta dair soru işaretleri olduğunu belirtti. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başta Almanya, Fransa gibi ülkeler olmak üzere pek çok ülkeden Schengen vizesi almak için başvuruda dahi bulunamıyor.

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SORUN İLTİCA TALEPLERİ Mİ

Vize başvurularının artmasının ardından son dönemde Türkiye’den iltica taleplerinde de artış var. Kaynaklar bu konunun çözümünün de Avrupa Birliği ülkelerinin elinde olduğunu belirtiyor. Pek çok yöntem var ancak Hürriyet’e bilgi veren kaynaklar AB’nin artık modernize edilmesi gereken iltica düzenlemelerine dikkat çekti ve sistemleri “demode” dedi. Yani Ankara’ya göre çözüm iradesi olması durumunda çözülebilecek bir sorun. Kaynaklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasadışı yollarla AB’ye gitmiş tüm Türk vatandaşlarını geri alma taahhüdünün de altını çizdi.

VİZE ÜCRETLERİ NEDEN ARTIYOR

Bu Türkiye’nin çözebileceği bir sorun değil. Standart bir uygulama yapılıyor ve karar, vize veren ülkeler tarafından alınıyor.

VİZE SORUNU NASIL ÇÖZÜLECEK

Ankara, sorunun çözümü için sürekli görüşmeler halinde. Geçen yıl büyükelçiler tek tek bakanlığa çağrılmış ve uyarılmıştı. Bunun dışında da adımlar atılıyor, diplomatik girişimlerde bulunuyor. Geçen sene ortalarında gündeme gelen aralarında işinsanı ve öğrencilerin de bulunduğu bazı kesimler için başvuru sürecinin kolaylaştırılması, vizelerin çoklu giriş şeklinde ve uzun süreli verilmesi için yapılan temaslar bunlar arasında.

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TIR’LAR DA MAL TAŞIMA İÇİN SIRADA

- Uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförleri de Schengen vizesi sorunundan kaçamıyor. Onlar da uzun süreler randevu bekliyor, randevu alabilirlerse pasaportlarını bekliyorlar. Bu da taşımacılık sistemini sıkıntıya sokuyor. Bulgaristan’ın Schengen bölgesine dahil olmasıyla birlikte sorun başka bir aşamaya geçti. Schengen vizesinin uygulama gereği ilk giriş yapılan ülkeden alınması gerekiyor. Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınacak mallar için o ülke Bulgaristan. Ancak Türkiye’de 870 bin TIR şoförünün Avrupa ülkelerine taşımacılık yaptığı düşünülürse, Bulgaristan’ın bu başvurulara zamanında yanıt vermesi mümkün değil. Dışişleri Bakanlığı bu sorunun çözümü için de girişimlerde bulunuyor. Avrupa Birliği’nin de bu sorunu çözülecek sorunlar listesinde ilk sıralara alması gerektiğinin altını çizen yetkililer, “Bu mallar Türkiye üzerinden taşınmazsa ekonomik olma değerini kaybeder. AB için bu maddi zarar anlamına gelir” dedi.